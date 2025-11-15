Aktuelle Seite: Home > Chronik > Starker Gasaustritt in Bozen
Leitung angebohrt - Großeinsatz über mehrere Stunden

Starker Gasaustritt in Bozen

Samstag, 15. November 2025 | 16:23 Uhr
Von: luk

Bozen – Alarm in der Kanonikus-Michael-Gamper-Straße in Bozen: Am Samstagmittag kam es auf einer Baustelle zu einem massiven Methan-Austritt, nachdem bei Bohrarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden war. Weil die Leitung nicht sofort abgesperrt werden konnte, strömten große Mengen Gas ungehindert in die Umgebung. Ein hochgefährlicher Zustand entwickelte sich.

Die Berufsfeuerwehr Bozen rückte gemeinsam mit Technikern der SEAB Gas an und sperrte die Baustelle großräumig ab. Spezialteams führten laufend Gasmessungen durch, während ein Großraumlüfter den Bereich durchlüftete, um das austretende Methan zu verwirbeln und in höhere Luftschichten zu drücken. So konnten die Einsatzkräfte überhaupt erst sicher an der Leckstelle arbeiten.

Mehr als drei Stunden dauerten die Abdichtungsarbeiten an. Währenddessen standen zwei Strahlrohre permanent im Einsatz, um einen zuverlässigen Brandschutz sicherzustellen.

Neben der Berufsfeuerwehr waren auch Techniker von SEAB und EDYNA, die Stadtpolizei Bozen sowie das Weiße Kreuz im Einsatz. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Bezirk: Bozen

Bezirke

Bozen

