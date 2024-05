Starker Regen lässt Flüsse in Südtirol anschwellen

Von: luk

Bozen – In Südtirol lassen anhaltende und teils heftige Regenfälle die Flüsse anschwellen. Die Lage ist angespannt. In einigen Gebieten mussten Einsatzkräfte wegen Murenabgängen ausrücken. Auch vollgelaufene Keller und Garagen führten zu Feuerwehreinsätzen. Besonders viel geregnet hat es im hinteren Sarntal, im Eisacktal und Pustertal.

In der Nacht sind die Pegel der Etsch im Unterland, des Eisacks und der Rienz deutlich angeschwollen. Trotz der Zunahme wurden die Warnstufen bisher nicht überschritten.

Die Rienz bei Bruneck führte in der vergangenen Nacht über 110 Kubikmeter Wasser pro Sekunde, verglichen mit 70 Kubikmetern zu Wochenbeginn. In Vintl wurden über 170 Kubikmeter pro Sekunde gemessen, während es am Montag noch 100 Kubikmeter waren. Der Eisack bei Brixen transportierte 240 Kubikmeter Wasser pro Sekunde, ein Anstieg um 140 Kubikmeter seit Montag. Bei der Etsch bei Salurn wurden 600 Kubikmeter pro Sekunde registriert, gegenüber 400 Kubikmetern zu Wochenbeginn.

Hoffnung auf Wetterbesserung

Im Vinschgau und Burggrafenamt hat sich die Lage hingege leicht entspannt. Hier gingen die Pegelstände der Etsch und der Passer in den letzten Stunden etwas zurück. In Sulden ist kurz vor dem Beginn des meteorologischen Sommers noch einmal Schnee gefallen.

Einmal geht's noch, Schnee am letzten Maitag. Sulden in (1900 m) erwacht heute in weiß. Morgen beginnt der meteorologische Sommer. pic.twitter.com/VgBrrVSnMQ — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) May 31, 2024

Auch in Ridnaun schneite es in höheren Lagen.

Zivilschutzwarnstufe “Gelb”

Die starken Regenfälle haben am Donnerstagnachmittag zu mehreren Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehren geführt. Sie wurden zu kleineren Murenabgängen und Erdrutschen alarmiert.

Laut dem aktuellen Warnlagebericht gilt in Südtirol heute die Zivilschutzwarnstufe “Gelb”, was ein geringes Gefahrenpotenzial bedeutet. Hochwasser und Muren sind jedoch mögliche Gefahrenquellen angegeben.

Für den Vormittag wird weiterhin mit teils heftigen Regenfällen gerechnet. Im Laufe des Nachmittags ist eine Wetterbesserung in Sicht, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin erklärt.