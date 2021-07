Starkregen sorgt für Chaos im Schlerngebiet – VIDEO

Seis – Einzelne Gewitter am Nachmittag und am Abend in Südtirol sind bereits angekündigt worden. Die sind mitunter auch heftig ausgefallen.

Das Schlerngebiet wird von starken Unwettern heimgesucht. Die Handwerkerzone in Seis wurde etwa regelrecht überschwemmt.

Derzeit befinden sich mehrere Freiwillige Feuerwehren im Einsatz.

Im Raum Seis kommt es derzeit zu massiven Überflutungen, weil Bäche das Wasser nicht mehr aufnehmen können. Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Seis am Schlern, der Seiser Alm, von Kastelruth, von Tagusens, von Völser Aicha, von Völs und jene von Waidbruck.

Die Feuerwehren sind bereits wegen zahlreicher Überflutungen von Straßen, Kellern sowie Erdrutschen und Murenabgängen ausgerückt. Mehrere Straßen mussten aufgrund der Unwetter gesperrt werden.

Die Verkehrsteilnehmer sind aufgerufen, vorsichtig zu sein.

Einzelne stärkere Gewitter heute Abend: Im Raum Seis kommt es derzeit zu massiven Überflutungen, weil Bäche das Wasser nicht mehr aufnehmen können. Im Einsatz stehen die FF Seis am Schlern, FF Seiser Alm, FF Kastelruth, FF Tagusens, FF Völser Aicha, FF Völs und die FF Waidbruck. (Uservideos) Posted by Feuerwehrinfos Südtirol on Thursday, July 22, 2021

Hagel gleich unter Salurn

Südlich von Salurn hat es hingegen gehagelt.

Eine westliche Höhenströmung transportierte feuchtere Luft heran, damit wird es labiler.

Am Nachmittag gibt es einen Wechsel aus Sonne und Quellwolken. Schon bald entstehen die ersten Gewitter, im weiteren Verlauf muss man überall mit ihnen rechnen. Lokal können sie auch stark ausfallen.

Bei San Michele prasselte Hagel auf die Weinreben nieder. Die Schäden sind derzeit noch nicht abschätzbar.