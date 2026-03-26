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Rund 30 Einsätze

Starkwind fordert die Feuerwehren im Land

Donnerstag, 26. März 2026 | 09:50 Uhr
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Facebook/Freiwillige Feuerwehren
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Von: mk

Bozen/Waidbruck – Der anhaltende Starkwind hat für zahlreiche Einsätze von Südtirols Freiwilligen Feuerwehren gesorgt. Seit den Abendstunden vom Mittwoch sind die Feuerwehren aufgrund der Sturmfront in ganz Südtirol rund 30 Mal ausgerückt.

Die Wehrleute mussten dabei umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste von Verkehrswegen und Dächern entfernen sowie lose Fensterläden, Bauteile und andere gefährliche Gegenstände sichern.

In einem Fall war ein Baum auf mehrere Pkw gestürzt und hatte Sachschäden verursacht.

In Waidbruck ist die Freiwillige Feuerwehr gegen 20.00 ausgerückt. Ein umgestürzter morscher Baum verlegte die komplette Fahrbahn der Grödnerstraße. Die Waidbrucker Wehrmänner zerkleinerten den Baum und hievten ihn mit dem Kran von der Fahrbahn.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Waidbruck

Laut Landeswarnzentrum hält die Starkwindlage auch am heutigen Donnerstag weiter an. Es wird zur besonderen Vorsicht aufgerufen, insbesondere im Bereich von Wäldern, Baustellen und exponierten Lagen. Weitere Einsätze sind daher nicht ausgeschlossen.

Bezirk: Eisacktal

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