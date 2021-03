Steine gegen Polizei – Speedcheck in Flammen

Sinich – In Sinich kam es am vergangenen Wochenende zu Sachbeschädigung und Unruhe. In der Garage eines WoBi-Gebäudes wurde ein Fahrzeug beschädigt. Außerdem wurde eine Speedcheck-Box am Straßenrand in Brand gesetzt.

Der Landtagsabgeordnete Alessandro Urzì hat die Vorfälle aufgegriffen und vermutet dahinter eine Gruppe junger Personen rund um die Rapper-Gruppe, die kürzlich mit einem Musikvideo aufgefallen war, in dem eine Pistole gezeigt wird.

Seinen Schilderungen nach hätten die Vorfälle bereits am Samstagnachmittag begonnen. Zahlreiche Jugendliche, die auch von auswärts gekommen seien, hätten Videoaufnahmen gemacht. Die Dreharbeiten fanden auch in der Garage statt, wo später das Auto beschädigt worden war. Der Pkw gehört einer Anhängerin der derzeitigen Partei von Urzì.

Laut der Tageszeitung Alto Adige, die sich auf Aussagen von Anrainern bezieht, seien die Jugendlichen im Zuge der Dreharbeiten mit weißen Masken zu sehen gewesen. Wegen der Lautstärke seien auch die Ordnungshüter alarmiert worden. Diese stellten fest, dass die Corona-Regeln nicht beachtet wurden. Die Staatspolizei hat die Jugendlichen ermahnt und dazu angewiesen, die Anwohner zu respektieren. In der Folge sollen einige aus der Gruppe Steine nach den Exekutivbeamten geworfen haben.

In den Abendstunden musste die Polizei erneut ausrücken, nachdem eine Speedcheck-Box in Sinich in Brand aufgegangen ist. Anwohner wollen erneut zuvor die Jugendlichen mit den weißen Gesichtsmasken gesehen haben.