Steinlawine löst sich am Langkofel in den Dolomiten

St. Christina – Eine Steinlawine hat sich am frühen Donnerstagnachmittag am Langkofelgrupppe in Gröden gelöst. Die Mure stürzte vom Hang der Fünffingerspitze oberhalb von St. Christina zu Tal.

Weil herunter prasselndes Geröll auch einen Wanderweg gestreift hat, rückten die Flugretter des Aiut Alpin Dolomites aus, um das Gebiet von oben zu überwachen.

Auch die Bergretter standen im Einsatz. Eine Sperre des Weges sei in Betracht gezogen worden, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Glücklicherweise wurde bei dem Steinschlag niemand verletzt.