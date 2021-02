Steinschlag zerstört Weinberg in Salurn

Bozen – Wegen der starken Regen- und Schneefälle in den vergangenen Stunden ist es in Südtirol zu mehreren Muren- und Lawinenabgängen gekommen.

So ist etwa in Salurn am späten Sonntagnachmittag ein Steinschlag in einen Weinberg abgegangen. In der Nähe befinden sich eine Gemeindestraße und einige Wohnhäuser.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Heute wird es einen Lokalaugenschein geben.

Auch die Freiwillige Feuerwehr von Burgstall musste gestern für eine Hangsicherung ausrücken.