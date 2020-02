Sterzing: Betrunkener schlägt auf Streifenwagen ein

Sterzing – Die Carabinieri mussten in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal in Sterzing einschreiten, nachdem dort zu einem aufgeheizten Streit aus nichtigen Gründen gekommen war.

Ein 23-Jähriger aus der Stadt hatte sich beschwert, dass er am Eingang seiner Aussage nach „geschubst“ und abgewiesen worden sei, da man offenbar davon ausging, dass er sich in trunkenem Zustand befand.

Als die Carabinieri auftauchten, stellte sich in der Tat heraus, dass er nicht wirklich nüchtern war. Kurze Zeit später ließ der 23-Jährige seine Wut am Streifenwagen der Ordnungshüter aus. Mit Faustschlägen und Fußtritten hat er ein Rücklicht zertrümmert.

Die Carabinieri gelang es, den jungen Mann zu beruhigen. Er wurde wegen schwerer Sachbeschädigung und Trunkenheit angezeigt. Neben den strafrechtlichen Folgen muss der Mann außerdem finanziell für den Schaden aufkommen.