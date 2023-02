Sterzing: Dreister Dieb wird gefilmt

Brixen/Sterzing – Ein Einbruch in Brixen und ein dreister Fall von Diebstahl in Sterzing versetzen die Bevölkerung erneut in Alarmstimmung. In Brixen sind Unbekannte in der Nacht in den Imbissstand „Joes Würstelbude“ in der Brennerstraße eingedrungen.

Die Täter haben die Rollläden zertrümmert, um sich Zugang zu verschaffen. Um unerkannt zu bleiben, entwendeten sie außerdem die Überwachungskamera. Der angerichtete Schaden ist demnach beachtlich, während die eigentliche Beute deutlich bescheidener ausfällt: Die Diebe fanden nur etwas Kleingeld, berichtet die Zeitung Alto Adige.

In den vergangenen zwei Jahren ist es im Imbissstand zu insgesamt drei Einbrüchen gekommen. Der Besitzer hat Anzeige erstattet. Dass es sich um dieselben Täter handelt, glaubt er nicht: Zu unterschiedlich sei die Vorgangsweise jedes Mal gewesen.

Der Diebstahl in Sterzing hat sich hingegen am Sonntag ereignet. Ein junger Mann wurde von der Überwachungskamera dabei gefilmt, wie er sich die Brieftasche einer Kellnerin aneignet. Um sein Gesicht zu verbergen, trug er lediglich eine Atemschutzmaske.

Kurz vor 18.00 Uhr betrat der Mann die Bar und zeigte der Kellnerin eine Landkarte. Dabei gab er vor, nach einem bestimmten Weg zu fragen. Doch in Wirklichkeit diente ihm die Landkarte in erster Linie dazu, die Brieftasche der Kellnerin darunter verschwinden zu lassen und sie dann einzustecken. Die ganze Aktion dauerte nur wenige Sekunden.

Wie Hotelier Günter Volgger erklärt, sei alles ganz schnell geschehen. „Als wir bemerkten, dass die Brieftasche fehlt, haben wir sofort den Mann verdächtigt, der erst kurz zuvor die Bar betreten hat, zumal er bei der Kellnerin einen merkwürdigen Eindruck hinterlassen hat. Die Aufnahmen der Überwachungskameras haben unsere Befürchtungen dann bestätigt. Ich zweifle daran, dass dieser Mann den Trick das erste Mal angewandt hat“, erklärt Volgger.

Die Betreiber des Hotels haben Anzeige bei den Carabinieri erstattet, die auch sofort die Fahndung aufgenommen haben – bislang allerdings ohne Ergebnis.