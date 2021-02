Sterzing: Eishalle hält der Last des Schnees nicht stand

Sterzing – In Sterzing hat sich der frischgefallene Neuschnee fatal ausgewirkt. Gegen 7.00 Uhr in der Früh ist am Mittwoch das Dach der Eishalle eingestürzt.

Bilder, die auf Facebook kursieren, zeigen den Schaden. Verletzte soll es glücklicherweise nicht geben.

Das Dach hat der Last des schweren Schnees offenbar nicht standgehalten.

Die gesamte Eishalle ist bis auf den Neubau eingestürzt und wurde komplett zerstört.