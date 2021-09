Stich ins Meraner Herz

"Saltner"-Skulptur von Unbekannten in Brand gesetzt

Meran – In der Nacht auf Dienstag ist an der Meraner Passerpromenade die bekannte “Saltner”-Skulptur von Unbekannten in Brand gesetzt worden. Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, ist dieser Vandalenakt für Meran wie ein Stich ins Herz. Die Pflanzenskulptur wurde von der Stadtgärtnerei gehegt und gepflegt und ist ein beliebtes Fotomotiv.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor Mitternacht. Die alarmierte Feuerwehr konnte den “Saltner” nicht mehr retten. Nur mehr das Metallgerippe und das Gesicht sind übrig. Wer hinter der Zerstörungswut steckt, ist bislang noch unklar.

Erst Ende August wurde in Meran die Reiter-Skulptur zerstört.