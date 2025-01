Strabag-CEO Klemens Haselsteiner überraschend verstorben

Von: apa

Klemens Haselsteiner, der Vorstandsvorsitzende des österreichischen Baukonzerns Strabag SE, ist im Alter von 44 Jahren völlig überraschend verstorben. Das teilte der Baukonzern am Freitagabend mit. Die weiteren Vorstandsmitglieder übernehmen vorübergehend gemeinsam die von Klemens Haselsteiner verantworteten Agenden. Nach Angaben einer Firmensprecherin starb Haselsteiner eines natürlichen Todes, nähere Angaben wurden vorerst nicht gemacht.

Klemens Haselsteiner war seit dem 1. Jänner 2020 Vorstandsmitglied und seit dem 1. Jänner 2023 Vorsitzender des Vorstands der Strabag. Er war einer von vier Söhnen des Bauunternehmers Hans Peter Haselsteiner (80). Die Familie Haselsteiner hält 30,7 Prozent der Anteile an der im Leitindex ATX der Wiener Börse notierten Strabag SE. In seiner Zeit als Vorstandschef habe Klemens Haselsteiner große Visionen verfolgt und begonnen, den Baukonzern nachhaltig umzubauen, sagte die Sprecherin zur APA.

Klemens Haselsteiner hinterlässt er selbst drei Kinder.

Sein Vater Hans Peter Haselsteiner ist gebürtiger Nordtiroler. Neben seiner Bleibe in Wien hat der Bau-Mogul auch eine Villa am Millstätter See in Kärnten sowie ein Herrenhaus in Moritzing in Bozen.