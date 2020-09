Straßenpolizei hat Sondertransporte im Visier

Feldthurns/Brixen – Die Straßenpolizei hat am Dienstag auf der Brennerautobahn auf der Höhe von Feldthurns einen Sattelzug aufgehalten. Das Fahrzeug hat gegen die Auflagen bei Sondertransporten verstoßen und das erlaubte Tempolimit deutlich überschritten.

Bei der Mautstelle in Brixen in Richtung Pustertal hat die Straßenpolizei außerdem einen weiteren Sattelschlepper mit ausländischer Kenntafel aufgehalten. Auch in diesem Fall handelte es sich um einen Sondertransport.

Der Lenker hatte nicht nur das Tempolimit überschritten, sondern auch die vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht eingehalten. Außerdem stellte sich heraus, dass die zuständige Firma die vom Gesetz her geltende Höchstzahl an erlaubten Transporten im Inland bereits überschritten hat.

Während das Fahrzeug beschlagnahmt wurde, wurde die Firma zu einem Bußgeld von 5.000 Euro verdonnert. Insgesamt hat die Straßenpolizei allein am Dienstag Bußgelder in der Höhe von 6.000 Euro kassiert.