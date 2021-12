Straßenpolizei macht nicht nur Verkehrskontrollen

Bozen – Auch die Straßenpolizei in Südtirol überprüft die Einhaltung der Corona-Regeln und der Anwendung des Grünen Passes. Am Freitag wurden die Beamten in einem Lokal in Kiens fündig: Dort war ein Angestellter ohne Grünen Pass zu Werke. Sowohl der Arbeitnehmer als auch der Betreiber des Lokals wurden sanktioniert.

Am Sonntag hat die Straßenpolizei hingegen in einem Fernbus zwei Passagiere ohne Grünen Pass angetroffen. Weil der Busfahrer nicht die vorgesehene Kontrolle durchgeführt hatte, wurde auch er bestraft.

Außerdem hat die Straßenpolizei in der Woche vom 6. auf den 12. Dezember verschärfte Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurden 356 Fahrzeuge überprüft und 248 Verstöße festgestellt.

Vier Autofahrer standen unter der Einwirkung von Drogen.

Außerdem stellten die Beamten bei einem Autofahrer rund ein Promille Alkohol im Blut fest. Eine Frau hatte rund zwei Promille intus.