Streit unter Brüdern führt Ermittler zu Drogen

Von: mk

Eppan – Die Bozner Carabinieri sind am vergangenen Sonntagnachmittag mit zwei Streifenwagen zu einem Wohnhaus in Eppan an der Weinstraße ausgerückt. Dort war ein Familienstreit gemeldet worden. Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern, die aus nichtigen Gründen entstanden war, eskalierte plötzlich und mündete in gegenseitigen Drohungen.

Jener Bruder, der den Streit vom Zaun gebrochen hatte, schien besonders aufgeregt. Weil er auf die Anwesenheit der Ordnungskräfte gereizt reagierte, wurden die Carabinieri misstrauisch. Sein Verhalten erschien unverständlich und wirkte übertrieben.

Die Carabinieri durchsuchten daraufhin die Wohnung – insbesondere das Schlafzimmer und weitere Räume, die der junge Mann für sich alleine nutzte. Dabei fanden die Ordnungshüter mehrere Päckchen mit Rückständen von Drogen, einen Behälter mit rund sechs Gramm Haschisch und eine Präzisionswaage.

Während der Durchsuchung leistete der junge Mann aktiven Widerstand, er hinderte die Carabinieri an ihrer Arbeit und bedrohte sie.

Nach Abschluss der formalen Verfahrens wurde er wegen des Verdachts auf Drogenhandel und wegen Widerstands und Bedrohung eines Beamten angezeigt.