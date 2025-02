Streit unter Mitbewohnern führt zu mutmaßlichem Mordversuch

Von: mk

Corvara – Ein Streit unter Arbeitskollegen, der in einer Wohnung in Corvara eskaliert ist, mündete in einer Messerstecherei. Der Vorfall hat sich in der Nacht auf Sonntag ereignet. Die Carabinieri wurden gegen 3.00 Uhr in der Früh alarmiert.

Die beiden Arbeitskollegen teilen sich gemeinsam mit anderen eine Mietwohnung. Als die Carabinieri eintrafen, verarzteten die Rettungskräfte einen 59-jährigen Italiener, der eine Stichwunde am Bauch aufwies.

Der Mann musste ins Brunecker Krankenhaus eingeliefert werden. Offenbar schwebt er nicht in Lebensgefahr.

Die Carabinieri nahmen einen 54-Jährigen wegen versuchten Mordes fest. Der Mann hielt sich immer noch in der Wohnung auf. Weitere Mitbewohner, die als Zeugen aussagten, belasteten den mutmaßlichen Täter.

Der 54-Jährige wurde ins Bozner Gefängnis überstellt. Nun muss sich die Justiz mit dem Fall befassen.

Die Carabinieri von Bruneck haben unterdessen einen Lokalaugenschein durchgeführt und ein Messer als mutmaßliche Tatwaffe beschlagnahmt.

Der Verletzte konnte unterdessen kurz nach seiner Einlieferung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Haft des 54-Jährigen wurde am Mittwochvormittag vom Gericht bestätigt.