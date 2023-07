Sturz am Klettersteig Hoachwool und beim Mountainbiken

Meran – Am Freitag wollte ein deutsches Ehepaar aus Neukirchen (NRW) den Klettersteig Hoachwool besteigen. Sie waren wohl etwas spät dran und hatten offensichtlich die Schwierigkeiten unterschätzt, als es gegen Mittag zu einem Sturz kam. Die Frau fiel in das Klettersteigset, dass glücklicherweise mit einem Falldämpfer ausgestattet war. Dieser öffnete sich und bewahrte die Frau vor schlimmeren Verletzungen oder einem Karabinerbruch. An ein Weitergehen war so nicht mehr zu denken, so dass der Mann einen Notruf absetzte. Die Bergrettung Meran klärte telefonisch die Lage ab und entschied sich zu den Verunfallten aufzusteigen. Die Verunfallte und ihr Mann befanden sich noch im unteren Drittel des Klettersteiges. Dort angekommen, wurde die Frau erstversorgt und dann gesichert zum Ausstieg des Klettersteiges gebracht.

Dort bedankten sich die beiden erschöpften Bergsteiger und verzichteten auf eine weitere medizinische Untersuchung. Der Einsatz dauerte ungefähr drei Stunden.

Die Bergrettung Meran möchte an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass zurzeit am Klettersteig sehr hohe Temperaturen herrschen. Ein Einstieg ist nur in den frühen Morgenstunden sinnvoll! Die Mitnahme eines modernen Klettersteigsets und genügend Flüssigkeiten sind unerlässlich. Weiters gibt es neue Varianten am Klettersteig, die nochmals herausfordernder, aber sehr schön und optimal versichert sind. Es ist ratsam sich vor der Tour bei kompetenten Stellen zu informieren.

Einsatz Mountainbiker Mahlbach

Noch während des ersten Einsatzes wurde die Bergrettung Meran zu einem weiteren Einsatz gerufen. Am Partschinser Nörderberg in der Zone Mahlbach – in rund 1.200 Meter Seehöhe – war eine junge Radfahrerin bei der Abfahrt gestürzt. Die Bergrettung Meran rückte unverzüglich mit ihrem Einsatzfahrzeug aus. Das Mädchen hatte sich beim Sturz einige Prellungen und Abschürfungen zugezogen. Weiters erlitt sie ein Oberschenkeltrauma, insgesamt war der Schrecken wohl größer als die Verletzungen. Die Verunfallte wurde erstversorgt und mit der Vakuummatratze ins Einsatzfahrzeug gebracht. Beim Gasthof Brünnl wurde die Verletzte dem Rettungsdienst des Weißen Kreuzes übergeben, der sie in das Krankenhaus Meran brachte.

Der Einsatz dauerte ungefähr eineinhalb Stunden.