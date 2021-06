Sturz aus dem siebten Stock

Junger Bozner in Graz ums Leben gekommen

Graz – Wie das Tagblatt “Dolomiten” heute berichtet, verlor ein junger Südtiroler vergangene Woche bei einem tragischen Unfall sein Leben. Der 23-Jährige Maximilian Micheloni aus Bozen stürzte am Dienstagnachmittag vom Balkon eines Mehrparteienhauses in Graz in die Tiefe, für den jungen Architekten kam jede Hilfe zu spät.

