Bergsteiger rund 100 Meter abgestürzt

Sturz nahe Hochfeilerhütte endet glimpflich

Freitag, 26. Dezember 2025 | 14:36 Uhr
Bergrettung-Sterzing
Bergrettung Sterzing
Von: fra

Pfitschertal – Ein schwerer Bergunfall hat sich am Stephanstag im Pfitscher Tal ereignet. Drei junge Bergsteiger aus dem Pustertal waren auf dem Weg zur Hochfeilerhütte, als es beim Überqueren einer kleinen Lawine zu einem folgenschweren Zwischenfall kam. Einer der Alpinisten verlor den Halt und stürzte rund 80 bis 100 Meter in steiles Gelände ab.

Der Mann kam auf einem Lawinenkegel zum Liegen, was vermutlich Schlimmeres verhinderte. Seine beiden Begleiter stiegen umgehend zu ihm ab, setzten einen Notruf ab und leisteten Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Die Bergrettung Sterzing rückte gemeinsam mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 aus. Ein Bergretter wurde in Sterzing aufgenommen und zur Unfallstelle geflogen. Der Verletzte konnte schließlich mithilfe einer Seilwinde geborgen und per Hubschrauber zum Landeplatz nach Sterzing gebracht werden.

Anschließend erfolgte der Transport ins Krankenhaus. Dort stellten die Ärzte ein Gesichtstrauma sowie eine Verletzung am Knie fest.

Bezirk: Wipptal

