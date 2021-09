Suchaktion entlang des Eisacks

Franzensfeste – Im Wipptal wird eine Person vermisst. Um 6.45 Uhr in der Früh ist eine großangelegte Suchaktion im Eisack von Elzenbaum bis zum Stausee in Franzensfeste gestartet.

Es wurden auch Suchflüge mittels Drohnen und des Rettungshubschraubers Pelikan 2 durchgeführt. Die Suchaktion blieb ergebnislos und wurde in Absprache mit den Behörden vorübergehend abgebrochen. Sie wird zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Mauls, Mittewald und Franzensfeste. Die Freiwillige Feuerwehren von Vahrn und Brixen haben die Drohnen zur Verfügung gestellt.

Ausgerückt sind außerdem die Wasserrettung Eisacktal, die Bootsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Brixen, der Bezirksfeuerwehrverband Brixen/Eisacktal, die Tauchergruppe der Freiwilligen Feuerwehren, die Flugrettung, die Bergrettungsdienste, die Finanzwache und Hundestaffeln.

Medienberichten zufolge wird seit dem Feuerwehreinsatz beim Hotelbrand am Dienstag in der Früh in Trens der 90-jährige Seniorchef des Hotels vermisst. Sein Auto wurde am Eisackufer in Elzenbaum gefunden. Spürhunde hatten eine Fährte in Richtung Wasser aufgenommen.