„Suche nach Ehepaar Neumair/Perselli besonders einprägsam“

Auer – Am Samstag hat die diesjährige Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Auer stattgefunden. Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte Kommandant Dietmar Stedile alle anwesenden Wehrmänner, Bürgermeister Martin Feichter und die Vertreter des Bezirksfeuerwehrverbandes. Anschließend richtete er dankende Worte an seine Wehrmänner und zollte ihnen Respekt für ihren aufopferungsvollen Einsatz im vergangenen Jahr.

Die Freiwillige Feuerwehr Auer wurde im Jahr 2021 zu insgesamt 104 Einsätzen alarmiert, von denen der Großteil technischer Natur war. Zu diesen Einsätzen kommen noch mehrere Dienste an über 30 Tagen hinzu, welche im Rahmen der Corona-Pandemie absolviert wurden.

Einprägsame Einsätze waren dabei die Suchaktion in der Etsch nach dem Ehepaar Neumair/Perselli, der Großbrand am Hauptplatz oder die bezirksübergreifende Einsatzunterstützung der Berufsfeuerwehr Bozen als Dekontaminationseinheit bei Gefahrgutunfällen. Dabei leisteten 862 Mann insgesamt 2185 Arbeitsstunden.

Diese Stunden werden aufgeteilt in 1154 Stunden Brandeinsätze und 1031 Stunden technische Einsätze. Weitere abgeleistete Stunden waren 348 Stunden für Ausbildung in der Wehr und 195 Stunden Lehrgangsteilnahmen an der Landesfeuerwehrschule. Gesamt gesehen leisteten im Jahr 2021 1049 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Auer insgesamt 2806 Arbeitsstunden.

Ein besonderer Moment des Abends war die Aufnahme von neuen Mitgliedern in den aktiven Dienst und die Ehrungen verdienter Kameraden. Mit Kevin Oberrauch, Julian Mitterstätter, Matthias Mauracher, Fabian Maier und Dominik Mitterhofer traten gleich fünf Kameraden in den aktiven Dienst ein und werden fortan in den Reihen dienen.

Für ihre 15-jährige Tätigkeit erhielten Tobias Gallmetzer, Alexander von Fioreschy und Stefan Peer die Verdienstmedaille in Bronze und für seine 25-jährige Tätigkeit in den Reihen der Wehr erhielt Michael Bonell die Verdienstmedaille in Silber. Zum Abschluss des offiziellen Teils richteten der Bürgermeister von Auer, der Bezirksinspektor Stefan Ritsch und Abschnittsinspektor Martin Dallemulle dankende Worte an die Wehrleute.

An die Sitzung anschließend gab es ein vorzügliches Menü, das von Küchenchef Hannes Trentini zubereitet und großzügigerweise von der Familie Rabanser vom Hotel Tirler Seiser Alm spendiert wurde.