Suche nach verschwundenem Säugling in Deutschland

Von: APA/dpa

Die Polizei sucht im deutschen Ort Renningen nach einem vermissten Säugling. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Der drei Monate alte Bub werde seit Donnerstag kurz vor Mitternacht vermisst. Konkrete Hinweise zum Verbleib des Kindes gebe es ebenso wenig wie einen konkreten Verdacht. Wo das Kind verschwunden sein soll, wollte die Polizei nicht bekannt geben. Auch zu den Umständen des Verschwindens gab es zunächst keine Auskunft. Die Kriminalpolizei ermittelt.

An der umfangreichen Suche nach dem Säugling seien bisher 40 Suchhunde, mehrere Hubschrauber und Drohnen auch mit Wärmebildkameras ausgestattet beteiligt gewesen. Kräfte von Rettungsdiensten wie dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) hätten sich auf einem Parkplatz bei einem Lebensmittelmarkt versammelt, um zu unterstützen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Suche werde fortgesetzt.

Renningen liegt im Landkreis Böblingen in Baden-Württemberg. Die Stadt liegt westlich von Stuttgart und ist rund 25 Kilometer von der Landeshauptstadt entfernt.