Südtirol erhält 4 Intensivbetten aus Deutschland

Bozen – Obwohl zur Zeit (Stand 24.12.) nur 17 Corona-Patientien auf den Intensivstationen in Südtirol behandelt werden, wollen die Krankenhäuser sich für Notsituationen gut vorbereiten, um weiterhin mit genügend Betten ausgerüstet zu sein. Hilfe kommt in dieser Hinsicht aus Deutschland, so berichten Medien.

So wurden nun vier Intensivbetten für Südtirol zur Verfügung gestellt, welche in Anspruch genommen werden können, sobald die bereits vorhandenen Betten nicht mehr ausreichen.

Neben den erwähnten 17 Corona-Patienten auf der Intensivstation, werden gegenwärtig knapp 300 Menschen auf der normalen Corona-Station sowie in Privatkliniken betreut.