Südtirol erwacht am Dreikönigstag ganz in weiß

Bozen – Nach den Schneefällen am Freitag ist ganz Südtirol am Dreikönigstag ganz in einen weißen Wintermantel gekleidet.

Wie viel es in den einzelnen Tälern geschneit hat, verrät Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf der Nachrichtenplattform x, vormals Twitter: In Weißbrunn in Ulten waren 22 Zentimeter ebenso wie in Schlinig.

In Jenesien wurden 20 Zentimeter gemessen, in Innerratschings sind es 19 Zentimeter Neuschnee und in Pens 18.

17 Zentimeter Neuschnee fielen in Prettau vom Himmel, in Prad waren 16 und in Rein in Taufers 13 Zentimeter.

Dreikönig ganz in weiß. So viel hat es in den Tälern geschneit:

Weißbrunn/Ulten 22 cm

Schlinig 22 cm 📷

Jenesien 20 cm

Innerratschings 19 cm

Pens 18 cm

Prettau 17 cm

Prad 16 cm

Rein in Taufers 13 cm pic.twitter.com/4j8HWWJNFn — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) January 6, 2024

Angezuckert wurden selbst Bozen und Meran, berichtet Peterlin. Am heutigen Samstag lässt der Schneefall in den Tälern etwas nach. Länger schneit es noch im Osten Südtirols und generell auf den Bergen.