Südtirol hat 2024 eine dicke Regenschelle abbekommen

Von: luk

Südtirol – 2024 geht als außergewöhnlich nasses Jahr in die Geschichte Südtirols ein. Landesmeteorologe Dieter Peterlin berichtete auf der Plattform X (vormals Twitter), dass die Niederschlagsmengen in vielen Teilen des Landes alle bisherigen Rekorde gebrochen haben.

An einigen Orten fiel in den ersten zehn Monaten des Jahres so viel Regen wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor über 100 Jahren. In Sterzing wurden 1074 mm Niederschlag gemessen, in Meran 983 mm und in Schlanders 645 mm – allesamt Allzeitrekorde.

Immer und immer wieder Regen. In ganz Südtirol ist es heuer deutlich nasser als sonst, mancherorts hat es in diesen ersten 10 Monaten so viel geregnet wie noch nie seit Messbeginn vor über 100 Jahren: Sterzing 1074 mm, Meran 983 mm und Schlanders 645 mm, jeweils Allzeitrekorde.

Der anhaltende Regen prägt auch den Oktober, in dem viele Landesteile unter unbeständigem Wetter leiden. Heute bleibt es vor allem im Süden Südtirols wechselhaft, während die nördlichen Regionen weitgehend trocken bleiben.

Wetterausblick für die kommenden Tage

Morgen, am Sonntag, den 20. Oktober, startet der Tag zunächst bewölkt, doch im Tagesverlauf wird es vielerorts sonnig. Schleierwolken lassen die Sonne am Nachmittag teils milchig erscheinen.

Der Montag beginnt recht trüb mit Hochnebel, doch auch dann setzt sich im Laufe des Vormittags die Sonne durch. Der Rest der Woche bleibt freundlich mit einem Mix aus Sonne und Wolken, wobei es bis Donnerstag kaum größere Wetteränderungen geben wird.