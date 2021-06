Südtirol ist weiße Zone: Was sich ändert

Bozen – Südtirol wird seit Mitternacht als weiße Zone eingestuft. Damit gewinnen die Bürgerinnen und Bürger wieder mehr Freiheiten zurück.

So gibt es ab heutigen Montag keine Maskenpflicht im Freien mehr – anders als im übrigen Staatsgebiet. Die Maske ist nur mehr bei Menschenansammlungen vorgeschrieben. Aufgesetzt werden muss sie außerdem weiterhin in geschlossenen Räumen, etwa beim Einkaufen und auch in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Außerdem gibt es keine Ausgangssperre mehr, weshalb wir beim Ausgehen nicht mehr auf die Uhr schauen müssen.

Wieder erlaubt sind auch öffentliche Veranstaltungen wie Dorf- und Wiesenfeste. Allerdings ist hier der Coronapass nötig.

Sport im Innenbereich, beispielsweise in Turnhallen, Fitnesscentern und Schwimmbädern, ist ebenfalls wieder möglich. Nationale und internationale Wettbewerbe dürfen wieder abgehalten werden. Vorrausetzungen sind der grüne Pass und die Einhaltung der Sicherheitsstandards, berichtet die Tageszeitung Alto Adige.

Auch Kinos und Theatersäle sind wieder geöffnet. Konzerte dürfen ebenfalls wieder stattfinden – allerdings nur mit nummerierten Sitzplätzen, die einen Mindestabstand von einem Meter sicherstellen. Gestattet ist außerdem nur eine Zuschauerzahl von 50 Prozent im Vergleich zu maximalen Kapazität. Auf jeden Fall sind im Innenbereich nicht mehr als 500 und im Freien nicht mehr als 1.000 Zuschauer bei einer Veranstaltung zugelassen.

Diskotheken bleiben allerdings nach wie vor geschlossen.