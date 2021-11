Südtirol packt die Impf-Bazooka aus

Bozen – In Südtirol steigt derzeit die Nachfrage nach Impfungen. Neben den Booster-Impfungen sind auch Erst- und Zweitimpfungen gefragt. Beim freien Impftag in Bozen entwickelte sich heute eine lange Schlange am Bozner Spital. Rund vier Stunden betrug die Wartezeit bis zum Nadelstich.

Noch in dieser Woche sollen 25.000 zusätzliche Impf-Termine freigeschaltet werden, nächste Woche wird es noch einmal 25.000 weitere geben, heißt es Medienberichten zufolge.

Diese Termine sind allerdings schon reserviert, sagt Gesundheitslandesrat Thomas Widmann. Es handelt sich um jene rund 50.000 Personen, die ihre Booster-Impfung erst im Jänner hätten machen können.

Mitte Dezember soll es aber bekanntermaßen landesweit eine Massenimpfung geben, heute Vormittag haben das Land, der Sanitätsbetrieb und der Zivilschutz an den Details dazu gearbeitet.

HIER kann man sich seinen Termin aussuchen!