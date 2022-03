Südtirol schickt Lkw voller Medikamente in die Ukraine

Bozen – In Südtirol hat sich am Samstag ein Lkw voller Medikamente auf den Weg in Richtung Ukraine gemacht. Die Lieferung enthält vor allem Antibiotika, Medikamente für die Thrombose-Prophylaxe, Cortison und Beruhigungsmittel.

Medienberichten zufolge hat Südtirol aus Rom eine Liste erhalten, auf der Medikamente stehen, die jetzt in der Ukraine benötigt werden. Diese Liste wird europaweit abgestimmt, erklärt der Sanitätsbetrieb. Neben der Hilfe von offizieller Seite sind auch viele Privatpersonen und Organisationen in Südtirol tätig geworden, um den Menschen in der Ukraine zu helfen.