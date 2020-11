Südtirol testet: So funktioniert es in Brixen, Meran und Sterzing

Brixen/Meran/Sterzing – Das Land Südtirol hat für das kommende Wochenende – Freitag 20. bis Sonntag 22. November 2020, eine landesweite Covid-19 Screening-Kampagne lanciert. 15.000 Antigen-Schnelltest sollen dabei allein in Brixen durchgeführt werden (350.000 landesweit) um in erster Linie asymptomatische Virusträger ausfindig zu machen und somit die Infektionsketten zu brechen.

„Diese Maßnahme soll uns einen Überblick über die aktuelle Situation geben. Das brauchen Land und Gemeinden um die weiteren Schritte für ein sicheres Lockern der aktuellen Maßnahmen planen zu können“, so Bürgermeister Peter Brunner.

Zusammen mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen appelliert Brunner auf die Eigenverantwortung Aller um gemeinsam bald aus dieser schwierigen Situation heraus zu kommen.

Um möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu erreichen und eine sichere und reibungslose Testkampagne zu organisieren, erhalten ab Dienstag alle Brixner Haushalte die notwendigen Informationen zum Ablauf der Initiative auf Gemeindeebene.

Und so funktioniert es: Die Testkampagne findet in Brixen von Freitag 20. bis Sonntag 22. November, jeweils von 8.00 bis 18.00 Uhr statt. Getestet werden können alle Bürgerinnen und Bürger sowie Kinder die vor dem 23.11.2015 geboren sind.

Bürgerinnen und Bürger werden aufgerufen sich für die Testaktion anzumelden

Um die Sicherheit Aller zu gewährleisten, Menschenansammlungen und bestmöglich Wartezeiten zu vermeiden, sind alle Brixnerinnen und Brixner aufgerufen sich für den Test anzumelden. Online unter www.brixen.it kann man den gewünschten Tag, die Uhrzeit und den Standort wo der Test durchgeführt werden soll auswählen. Für diejenigen die über keinen Internetzugang verfügen, steht folgende Hotline für die telefonische Vormerkungen zur Verfügung 0472-823660 (aktiv von Mittwoch bis Samstag: 8.00 bis 18.00 Uhr; Sonntag: 8.00 bis 13.00 Uhr). Bürgerinnen und Bürger ohne Anmeldung werden auf jeden Fall ebenfalls getestet.

Das Datenblatt ausfüllen

Alle Brixner Haushalte erhalten in ihren Briefkästen ab Dienstagnachmittag (17.11.20) zusammen mit dem Informationsflyer ein Datenblatt zum Ausfüllen. Dieses enthält die Daten zur Person und die entsprechenden Kontaktinformationen für die Mitteilung des Testergebnisses. Daher ist es wichtig das Datenblatt leserlich auszufüllen und am vereinbarten Testtag mitzubringen. Das Datenblatt steht online unter www.brixen.it zum Download zur Verfügung oder kann im Bürgerschalter der Gemeinde Brixen (Maria Hueber Platz 3) abgeholt werden.

Zum vereinbarten Termin kommen

Alle Bürgerinnen und Bürger die sich für den Test angemeldet haben, sollten pünktlich und soweit möglich zu Fuß zum Testort kommen. In Brixen wird das Screening in 6 Strukturen durchgeführt, darunter St. Andrä (Grundschule), Tschötsch (Mehrzwecksaal), Albeins (Grundschule), Milland (Grundschule Luise Waldner), Brixen Sportzone Süd (Handballhalle) und Brixen Schulzone Nord (Dreifachturnhalle Ex Coni). Mitzubringen sind: Gesundheitskarte, Personalausweis und das ausgefüllte Datenblatt.

Der Test

Der Test wird vom Sanitätspersonal durchgeführt. Es handelt sich um sogenannte Antigen-Schnelltests die einen einfachen Nasenabstrich benötigen. Gleich nach dem Test können die Personen wieder nach Hause gehen und werden aufgerufen die Teststation umgehend zu verlassen um Menschenansammlungen zu vermeiden. Nachdem das Ergebnis vorliegt, wird die getestete Person über die angegebenen Kontaktdaten direkt vom Sanitätsbetrieb informiert.

Antigen-Test: Anmeldung in Sterzing

Die Anmeldung für den Antigen-Test in Sterzing kann ab Mittwoch, 18.11.2020 über das Buchungsprogramm der Gemeinde oder über Telefon erfolgen. Notwendig ist dabei unter anderem die Mitteilung einer E-mail-Adresse.

Der Vorteil der Voranmeldung ist, dass der gewünschte Test-Ort und die Zeit ausgewählt werden können.

Folgende Test-Orte stehen zur Auswahl:

· Dreifachturnhalle

· Stadttheater

· Turnhalle Lahn

· Grundschule Rampold

Testtermine stehen am Freitag, Samstag und Sonntag, jeweils von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr zur Verfügung.

Die Anmeldung ist über das Buchungsprogramm möglich oder unter der Telefonnummer: +39 0472 723737