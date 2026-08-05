Südtirol: Viel fehlt nicht mehr auf die 40-Grad-Marke

Von: Lukas Unterkofler

Bozen – Die vierte Hitzewelle dieses Sommers hat am Mittwoch zu einem vorläufigen Höhepunkt geführt. Knapp 39 Grad wurden in Bozen gemessen. Damit fehlte nicht mehr viel, um die 40-Grad-Marke zu knacken.

Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf “X”:

Die Zahl des Südtiroler Sommers: 38,9 Grad. Diese Temperatur wurde heute bereits zum dritten Mal gemessen (1x in Bozen und 2x Auer), damit ist der heutige 5. August der bisher heißeste Tag des Sommers zusammen mit dem 30. und 31. Juli.

Morgen ist zwar der letzte Tag dieser Hitzewelle, danach kühlt es am Freitag minimal ab. Vorbei ist der Hochsommer laut Peterlin aber noch lange nicht. Die nächsten extremen Hitzetage erwarten uns aus heutiger Sicht bereits in der kommenden Woche.

Verantwortlich dafür ist eine südwestliche Höhenströmung, mit der sehr warme Luftmassen Richtung Alpen geführt werden.

Sonne und Gewitter

Der Freitag bringt eine Mischung aus Sonne, Wolken und im Tagesverlauf gibt es wieder einige Gewitter. Die Temperaturen gehen um ein paar Grad zurück.

Am Samstag wird es überwiegend sonnig. Auch am Sonntag scheint die Sonne. In der zweiten Tageshälfte sind wieder einzelne Gewitter möglich.

Am Montag geht es voraussichtlich leicht wechselhaft mit Sonne, Wolken und ein paar Gewittern weiter.