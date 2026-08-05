Aktuelle Seite: Home > Chronik > Südtirol: Viel fehlt nicht mehr auf die 40-Grad-Marke
Minimale Abkühlung am Wochenende, dann wieder Hitzetage

Südtirol: Viel fehlt nicht mehr auf die 40-Grad-Marke

Mittwoch, 05. August 2026 | 17:45 Uhr
Hitzewelle am Höhepunkt
APA/APA/dpa/Martin Gerten
Schriftgröße

Von: Lukas Unterkofler

Bozen – Die vierte Hitzewelle dieses Sommers hat am Mittwoch zu einem vorläufigen Höhepunkt geführt. Knapp 39 Grad wurden in Bozen gemessen. Damit fehlte nicht mehr viel, um die 40-Grad-Marke zu knacken.

Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf “X”:

Die Zahl des Südtiroler Sommers: 38,9 Grad. Diese Temperatur wurde heute bereits zum dritten Mal gemessen (1x in Bozen und 2x Auer), damit ist der heutige 5. August der bisher heißeste Tag des Sommers zusammen mit dem 30. und 31. Juli.

Morgen ist zwar der letzte Tag dieser Hitzewelle, danach kühlt es am Freitag minimal ab. Vorbei ist der Hochsommer laut Peterlin aber noch lange nicht. Die nächsten extremen Hitzetage erwarten uns aus heutiger Sicht bereits in der kommenden Woche.

Verantwortlich dafür ist eine südwestliche Höhenströmung, mit der sehr warme Luftmassen Richtung Alpen geführt werden.

Sonne und Gewitter

Der Freitag bringt eine Mischung aus Sonne, Wolken und im Tagesverlauf gibt es wieder einige Gewitter. Die Temperaturen gehen um ein paar Grad zurück.

Am Samstag wird es überwiegend sonnig. Auch am Sonntag scheint die Sonne. In der zweiten Tageshälfte sind wieder einzelne Gewitter möglich.

Am Montag geht es voraussichtlich leicht wechselhaft mit Sonne, Wolken und ein paar Gewittern weiter.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Wasser wird knapp – braucht Südtirol mehr Speicherbecken?
Kommentare
87
Wasser wird knapp – braucht Südtirol mehr Speicherbecken?
“Kein Picknick und Toilettenbenutzung nur mit Kassenbon”
Kommentare
51
“Kein Picknick und Toilettenbenutzung nur mit Kassenbon”
Unerlaubtes Campieren: HGV begrüßt verstärkte Kontrollen
Kommentare
40
Unerlaubtes Campieren: HGV begrüßt verstärkte Kontrollen
Schlägerei vor Meraner Lokal: Mit Glasscherben im Gesicht verletzt
Kommentare
35
Schlägerei vor Meraner Lokal: Mit Glasscherben im Gesicht verletzt
Klima Club Südtirol fordert schnellen Ausstieg aus fossilen Heizungen
Kommentare
26
Klima Club Südtirol fordert schnellen Ausstieg aus fossilen Heizungen
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 