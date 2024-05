Südtiroler Hotelbesitzer um 140.000 Euro geprellt

Bozen/Treviso – Die Finanzpolizei von Treviso hat drei Finanzexperten angezeigt, die zwei Eigentümer eines Hotels in Südtirol betrogen haben sollen. Die Südtiroler Unternehmer befanden sich in finanziellen Schwierigkeiten. Um ihnen aus ihrer Not zu helfen, hatten die mutmaßlichen Betrüger versprochen, ihnen gegen die Zahlung von 140.000 Euro für eine Beratung eine Anleihe in Höhe von vier Millionen Euro zu vermitteln.

Der Ermittlungen starteten, nachdem die beiden Südtiroler Unternehmer Anzeige erstattet hatten. Sie waren von einem Berater aus Bergamo dazu gebracht worden, eine „alternative“ Finanzierung zu finden. Dieser verwies die Südtiroler an einen Berater aus Treviso, der wiederum eine rumänische Gesellschaft als Vermittler vorschlug, die offenbar über einen römischen Anwalt in Verbindung mit einem ausländischen Fonds stand.

Letzterer war es auch, der vorgeschlagen hatte, über den von ihm vertretenen Fonds eine Anleihe im Wert von vier Millionen Euro zu beantragen, die auf dem amerikanischen Markt platziert werden sollte, wobei nur jährliche Zinszahlungen und die Rückzahlung des Kapitals bei Fälligkeit der Anleihe vorgesehen waren.

Als Gegenleistung wurde von den beiden Südtiroler Unternehmern und deren Partnern verlangt, eine Unternehmensberatung in Auftrag zu geben und dafür 140.000 Euro auf ein rumänisches Bankkonto zu überweisen. Doch trotz Zahlung der „Beratungsgebühr“ wurde der Kredit niemals gewährt.

Anschließend zwangen die Verdächtigten die Südtiroler, zum Beratungsvertrag einen Zusatzvertrag zu unterzeichnen, der ein anderes Unternehmen, das später in Konkurs ging, an die Stelle des rumänischen Unternehmens setzte und dieses von allen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Südtiroler Hotel befreite.

Die Finanzpolizei von Treviso konnte im Rahmen ihrer Ermittlungen nachweisen, dass die Zahlung an die rumänische Gesellschaft letztendlich in die Hände der drei Verdächtigten, nämlich des Beraters aus Bergamo, des Finanzberaters aus Treviso und des römischen Anwalts, gelangt war.