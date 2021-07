Südtiroler Klimaschützer: “Können Schlimmstes noch verhindern”

Bozen – Der Südtiroler Fridays for Future-Aktivist Zeno Oberkofler sieht die extremen Wetterereignisse mit Flut-Katastrophe in Deutschland oder Jahrhundert-Hitze im Westen der USA als eindeutige Zeichen des Klimawandels.

54 grad in Kalifornien und überall unkontrollierte Waldbrände. Hunderte Menschen, die in Kanada wegen der Hitze sterben. Überschwemmungen in Deutschland, die Dörfer und Städte fluten und zerstören. Mehr als 100 Tote und leider noch zahlreiche Vermisste. Orkanartige Umwetter in Südtirol, Bäume die umfallen, Dächer die weg Fliegen.

Die Wissenschaft warnt uns seit Jahren und jetzt fangen wir erst an die Folgen von unserem Nichthandeln zu spüren. Ich möchte mich nicht damit abfinden, dass diese Extremwetterereignisse zur Normalität werden, aber leider wird es nicht so einfach sein die 1,2 Grad Erderwärmung, die wir schon durch unsere Emissionen verursacht haben, rückgängig zu machen. Die Klimakatastrophe ist schon längst hier und für viele Menschen auf der Welt bedeutet sie schon seit Jahren: Dürre, Flut, Armut, Durst und Krieg.