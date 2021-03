Südtiroler verbrauchen im nationalen Vergleich mehr Trinkwasser

Weltwassertag am 22. März

Bozen – Anlässlich des Weltwassertages der UNO, der jährlich am 22. März begangen wird, veröffentlicht das Landesinstitut für Statistik ASTAT die Hauptergebnisse der Zählung der Wasserdienste für die Versorgung des Haushaltssektors in Bezug auf Südtirol, welche das ISTAT 2019 für das Jahr 2018 in ganz Italien durchgeführt hat.

Hier geht es zum PDF!

Im Jahr 2018 werden über die Verteilungsnetze der Gemeinden 48,5 Millionen m³ Trinkwasser an die Nutzer abgegeben.

Insgesamt verbraucht 2018 ein Südtiroler Einwohner pro Tag 251 Liter Trinkwasser.

Im restlichen Italien beläuft sich 2018 der tägliche Trinkwasserverbrauch pro Einwohner auf 215 Liter.