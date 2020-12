Südtirols Fußball-Welt in Trauer

Natz – In Südtirols Fußballszene ist die Trauer groß. Wie Sportnews.bz berichtet, ist Michael Gasser, langjähriger Amateurfußballer und ehemaliger Jugendspieler des FC Südtirol, im Alter von 40 Jahren gestorben.

Am gestrigen Freitag hat er den langjährigen Kampf gegen eine schwere Krankheit verloren. Gasser hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.

Auf Facebook trauert der ASV Natz um Michael Gasser:

Der ASV Natz trauert um einen großartigen Mensch, talentierten Fußballer und wunderbaren Familienvater!

Michael Gasser verlässt uns leider viel zu früh – er gilt für viele als das größte Fußballtalent, das unser Verein bis heute hervorgebracht hat. Nachdem er erfolgreich den Sprung zum FC Südtirol gewagt hatte, kehrte er später zum ASV Natz zurück. In unserem Verein schnürte er die Schuhe in seinen letzten Spielzeiten, bis ihm seine Krankheit das Fußballfeld wegnahm. Die vergangenen Jahre verbrachte er im Kreise seiner Familie, in Gedanken war aber jeder unseres Vereins immer mit ihm!

Unser aufrichtiges Beileid gilt Theresia, Fabian, Noah und allen, die ihm nahe stehen und mit ihm auf dem Platz gestanden sind!

Much, mochs guat und grüß all insre Freunde im Fuaßballhimmel!