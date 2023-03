Südtirols Väter sind heutzutage anders

Bozen – Anlässlich des Vatertags am heutigen 19. März 2023 veröffentlicht das Landesinstitut für Statistik ASTAT einige Zahlen über Südtirols Väter.

An diesem Tag feiern 6.656 Männer in Südtirol ihren Namenstag zu Ehren des Heiligen Josef. In Südtirol liegt das Durchschnittsalter der Väter bei der Geburt eines Kindes im Jahr 2021 bei 35,3 Jahren.

Die Rolle des Vaters hat sich im Laufe der Zeit stark verändert: Heutzutage sind Väter nicht mehr nur für das finanzielle Wohlergehen der Familie verantwortlich, sondern bringen sich in die Kindererziehung ein, beteiligen sich an der Hausarbeit und an der Organisation des Familienlebens.

Der Vatertag ist ein Feiertag, der in vielen Ländern zu Ehren der Väter begangen wird. Der Ursprung dieses Brauchs liegt in den USA, wo 1910 in Washington erstmals ein Gedenktag für verstorbene Väter ins Leben gerufen wurde. Nach und nach ist in vielen Ländern der Welt ein Männer- bzw. Vatertag eingeführt worden. Je nach Land und Region wird er jedoch an unterschiedlichen Tagen gefeiert. In Italien fällt er – wie in anderen katholisch geprägten Ländern – auf den 19. März, den Tag des Hl. Josef.

In Italien wurde der Josefstag im Jahr 1977 als kirchlicher Feiertag abgeschafft, um die Arbeitsproduktivität zu steigern. Es werden immer wieder Anstrengungen unternommen, um diesen Feiertag wieder einzuführen.

Der Name Josef

In Südtirol ist der Name Josef seit Jahrzehnten der am häufigsten vorkommende männliche Vorname. Während wie in Grafik 1 ersichtlich, bei den Männern, die vor 1945 geboren wurden, der Name Josef durchschnittlich an 70 Personen je 1.000 vergeben wurde, tragen in der Generation zwischen 1945 und 1974 Geborenen nur mehr 30 Personen je 1.000 diesen Namen. Ab 1975 verliert dieser Name immer mehr an Beliebtheit. Durchschnittlich heißen nur mehr 3 Männer je 1.000 Josef. Das Durchschnittsalter dieser Namensträger ist deshalb relativ hoch und liegt bei 66 Jahren.

Die italienische Form des Namens Josef ist Giuseppe, und ist auch im italienischen Kulturraum ein sehr beliebter Vorname. Jedoch verliert auch der Name Giuseppe in der Beliebtheitsskala stetig an Bedeutung. Bei den vor 1945 Geborenen wurde der Namen durchschnittlich an 22 Personen je 1.000 Einwohner vergeben und in der Generation zwischen 1945 und 1974 nur noch an neun Personen. Mittlerweile heißt nur mehr ein Mann je 1.000 Giuseppe. Das Durchschnittsalter dieser Namensträger liegt bei 60 Jahren.

Auf der Rangliste der beliebtesten Bubennamen der zwischen 2015 und 2021 in Südtirol Geborenen liegt. der Name Josef mit 55 Nennungen auf Rang 75. Der Name Giuseppe hingegen belegt Rang 151 mit sechs Nennungen.

Vater werden

Aufgrund des Wandels der Einstellung zu Ehe und Familie und der neuen gesetzlich vorgesehenen Formen des Zusammenlebens ist Heiraten keine Voraussetzung mehr, um eine Familie zu gründen. Deshalb entschließen sich viele Paare in der heutigen Zeit vorerst zusammenzuleben und erst in reiferem Alter zu heiraten. Waren Männer vor drei Jahrzenten bei der Erstheirat 29,5 Jahre alt, so hat sich das mittlere Heiratsalter im Jahr 2021 auf 38 Jahre erhöht.

Auch mit dem Kinderkriegen wird nicht mehr bis nach der Hochzeit gewartet. In Südtirol kommt nunmehr fast die Hälfte der Kinder außerhalb einer Ehe auf die Welt (47,3 Prozent). Das Durchschnittsalter der Väter bei der Geburt eines Kindes ist in den vergangenen 20 Jahren aber mehr oder weniger gleichbleibend: Im Jahr 2002 lag es bei 34,8 Jahren, im Jahr 2021 bei 35,3 Jahren.

Derzeit gibt es in Südtirol 32.254 traditionelle Kernfamilien mit Ehepaaren und Kindern unter 18 Jahren. 9.377 ist die Anzahl der Teilfamilien von unverheirateten bzw. alleinerziehenden Vätern mit minderjährigen Kindern.