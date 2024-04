Täter nach Banküberfall in Innsbruck weiter flüchtig

Nach einem Banküberfall in Innsbruck wurden Straßensperren errichtet

Ein Bewaffneter hat Dienstagvormittag eine Bankfiliale im Westen der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck überfallen und ist auch am Nachmittag weiter flüchtig gewesen. Der Gesuchte hatte vermummt und mit einer Schusswaffe in der Hand den Schalterraum betreten und eine Mitarbeiterin bedroht. Er forderte in englischer Sprache die Herausgabe von Bargeld und bekam dies auch ausgehändigt. Bei seiner Flucht verlor er allerdings laut Polizei einen Teil seiner Beute.

Wie viel Geld der Mann erbeutet hat, war indes unklar. Nach dem Überfall flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Innpromenade, eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief ergebnislos. Ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Innsbrucker Stadtzentrum, die Wasserrettung suchte das Innufer ab.

Neben der Mitarbeiterin, die der Unbekannte ergriffen und mit einer Faustfeuerwaffe bedrohte, hatten sich noch weitere Mitarbeiter in der Bank am Mitterweg befunden. Es wurde niemand verletzt.

Der Tatverdächtige wurde als 1,70 Meter groß und zwischen 25 und 40 Jahre alt beschrieben. Er trug eine helle Hose und eine dunkle Oberbekleidung mit hellen Streifen auf Brusthöhe. Zudem hatte er eine Kapuze auf und Handschuhe an. Seine Schuhe waren schwarz mit weißer Sohle, er hatte außerdem eine schwarze Umhängetasche bei sich. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise.