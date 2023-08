Tag der offenen Tür für die Ärzte von morgen

Bozen – Am gestrigen 25. August fand am Abend im NOI Techpark in Bozen der Tag der offenen Tür „Investment for the future“ für die Ärztinnen und Ärzte von morgen statt.

An der Veranstaltung nahmen mehr als 50 Jungakademikerinnen und -akademiker sowie Medizinstudentinnen und -studenten teil. Der Gesundheitsbetrieb und das Land Südtirol erteilten Auskünfte zu Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten sowie zu Weiterbildungen und Spezialisierungen. Im Laufe des Abends erläuterten außerdem verschiedene Fachleute die komplexe Welt des öffentlichen Gesundheitswesens in allen ihren Facetten.

In Bezug auf Facharztausbildungen, darunter der Ausbildung in Österreich und den Stipendien, verwies man auf die Zusammenarbeit mit bedeutenden Italienischen Universitäten, wie die Universitäten Verona, Padova, Triest und Udine, sowie auf die Kooperationen mit Partneruniversitäten in Österreich und Deutschland. Besonders bei der Facharztausbildung im Ausland wurde betont, dass diese die Möglichkeit bietet, Weiterbildungskurse nach österreichischem Vorbild in öffentlichen lokalen Gesundheitseinrichtungen zu absolvieren.

Für die Veranstaltung wurden sechs Infopoints eingerichtet. Drei davon waren dem Gesundheitsbetrieb gewidmet, nämlich Facharztausbildung, Amt für Anstellungen und nicht zuletzt der Dienst für Innovation, Forschung und Lehre (IRTS). Daneben gab es Infopoints der Ärztekammer, der Hausärzte und des Amtes für Gesundheitsordnung der Provinz.

„Wenn wir von der Zukunft des Gesundheitswesens sprechen, ist es wichtig, die junge Generation von Ärztinnen und Ärzten miteinzubeziehen,“ erklärte Landeshauptmann und Gesundheitslandesrat Arno Kompatscher, und wandte sich an die anwesenden Studierenden sowie Jungakademikerinnen und -akademiker. „Es ist unser Anliegen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um euch eine nützliche fachliche und berufliche Entwicklung zur Verfügung zu stellen. Ihr sollt die Chance auf eine erfolgreiche Karriere und Zukunft in Südtirol haben. Der heutige Abend bietet die Möglichkeit, Angebote kennenzulernen, die euch die Provinz und der Gesundheitsbetrieb bieten können und ich wünsche mir, dass ihr das Beste daraus macht.“

Der Generaldirektor des Sanitätsbetriebes, Florian Zerzer: „Die Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens verändern sich rasant. Als Gesundheitsbetrieb stehen wir vor immer neuen und wichtigen Herausforderungen. Daher ist es unerlässlich, die Weiterbildungs- und Spezialisierungsmöglichkeiten im medizinischen Bereich zu erweitern. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er ist eine sehr flexible Struktur, die in der Lage ist, zahlreiche Arbeitsmöglichkeiten anzubieten. Es ist unser Anliegen, uns, vor allem für junge Menschen, als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren.“

Der Sanitätsdirektor, Josef Widmann, gab seinen zukünftigen Kolleginnen und Kollegen folgendes mit auf den Weg: “In eurer Begeisterung und eurer Energie erkenne ich den jungen Arzt, der ich selbst einmal war. Das beeindruckt mich sehr und ich hoffe wirklich, dass ihr diese Chancen ergreifen werdet, um euch fachlich und beruflich weiterzuentwickeln. Die eigentliche Investition in die Zukunft seid ihr und ich hoffe, dass ich bald die Möglichkeit haben werde, mit euch zusammenzuarbeiten.“

Auf die dem medizinischen Bereich gewidmeten Veranstaltung Investment for the future, folgt im Herbst ein weiterer Event speziell für das Pflegepersonal.