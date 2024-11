Tag der offenen Tür in acht Seniorenwohnheimen Südtirols

Von: mk

Bozen – An den Tagen der Freiwilligenmesse in der Messe Bozen (7. bis 10.November 2024) veranstalten parallel acht Seniorenwohnheime in Südtirol einen Tag der offenen Tür unter dem Motto „Entdecke die Freiwilligenarbeit in deinem Seniorenwohnheim: Unser Tag der offenen Tür für neue Freiwillige“.

Interessierte haben die Möglichkeit, die Heime zu besichtigen und sich über Möglichkeiten des freiwilligen Engagements zu informieren.

Alle interessierten BürgerInnen sind herzlich eingeladen, die Seniorenwohnheime zu besuchen. Das vollständige Programm der Veranstaltungen ist auf der Website des Verbands der Seniorenwohnheime Südtirols abrufbar.

Am Donnerstag, 7. November, ist auch der Verband der Seniorenwohnheime Südtirols von 9.30 bis 14:00 Uhr mit einem eigenen Informationsstand auf der Freiwilligenmesse anwesend.