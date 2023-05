Tag der Pflegenden: Verantwortungsvoller, vielseitiger und wichtiger Beruf

Bozen – Zum Internationalen Tag der Pflegenden am 12. Mai erinnert der Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS) an die wertvolle Arbeit der Pflegekräfte in den Seniorenwohnheimen und ermutigt zum Ergreifen dieser Pflegeberufe.

„Der Pflegeberuf ist wertvoll für die Gesellschaft, aber auch für jeden Einzelnen, der ihn ausübt. Deshalb möchten wir junge Menschen, aber auch Quereinsteiger ermutigen, diese Berufe zu ergreifen“, betont Martina Ladurner, Präsidentin des Verbandes der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS).

Es gibt viele gute Gründe, sich für einen Pflegeberuf in einem Seniorenwohnheim zu entscheiden. Es ist ein verantwortungsvoller, vielseitiger und wichtiger Beruf in einer familiären Atmosphäre. Es ist eine professionelle Arbeit im Team, nahe am Menschen, die auch herausfordernd sein kann. Verschiedene flexible Arbeitszeitmodelle sind möglich, so dass sich der Beruf gut mit Familie und Freizeit vereinbaren lässt.

Karriere in der Pflege

„Um den Menschen noch näher und ausführlicher zu zeigen, dass der Pflegberuf ein attraktiver und erstrebenswerter Beruf ist, wurde die Seite career.bz.it ins Leben gerufen. Eine Karriere in der Pflege ist erstrebenswert“, zeigt sich Ladurner überzeugt.

Ein großer Vorteil der Arbeit in den Seniorenheimen ist auch die Nähe zum Wohnort. In fast jeder größeren Ortschaft Südtirols gibt es ein Seniorenwohnheim, das in vielen Fällen der größte Arbeitgeber vor Ort ist.

Auch für Quereinsteiger gibt es mittlerweile verschiedene Möglichkeiten, die Ausbildung berufsbegleitend zu absolvieren.

Gutes und Sinnvolles tun

Dass die Arbeit mit Menschen sehr erfüllend sein kann, möchte Ladurner gerade an diesem Tag noch einmal betonen. „Jeder Tag ist anders und bringt neue Herausforderungen mit sich. Man kann viel Gutes und Sinnvolles tun und erfährt viel Wertschätzung.“