Bozen – Am Freitag, 29. November wird der “Tag der Weiterbildung” begangen. Für den diesjährigen Tag der Weiterbildung konnten die beiden Weiterbildungsämter des Landes zwei namhafte Zukunftsforscher als Referenten gewinnen: Tristan Horx, Universitätsdozent und Sprössling der wohl bekanntesten deutschsprachigen Zukunftsforscher-Familie, wird online zugeschaltet aus der Perspektive der Generation Y einen Blick auf die Zukunft der Gesellschaft und Weiterbildung werfen. Roberto Poli ist ein renommierter Zukunftsforscher und Professor an der Universität Trient in Italien. Er ist Inhaber des UNESCO-Lehrstuhls für Antizipationssysteme und hat sich auf die Erforschung und Anwendung von Zukunftsstudien spezialisiert und wird sich in seinem Vortrag besonders mit der Zukunft des lebenslangen Lernens beschäftigen.

Der Tag der Weiterbildung am 29. November im Haus der Familie in Lichtenstern am Ritten wird von den Ämtern für Weiterbildung und Sprachen der deutschen und italienischen Kulturabteilung gemeinsam mit dem Treffen des “Netz der Weiterbildung/ Rete di formazione” organisiert. Unter der Federführung der Ämter für Weiterbildung und Sprachen der beiden Kulturabteilungen wurde Ende 2023 unter dem Namen “Netz der Weiterbildung” eine “Dialogrunde” initiiert mit dem Ziel, gemeinsam mit den wichtigsten privaten und öffentlichen Akteuren im Weiterbildungsbereich einen Reflexionsprozess über Entwicklungen, Herausforderungen und Perspektiven der Weiterbildung zu starten und insgesamt das Netzwerk der Weiterbildung zu stärken.