Tankstellen: Umfangreiche Kontrolltätigkeit der Finanzwache

Bozen – In Anbetracht der starken Preisschwankungen bei den Treibstoffen führte die Finanzpolizei während der Ferienzeit im August eine umfangreiche Serie von Kontrollen durch. Insbesondere wurden im Zeitraum vom 1. bis 15. August 2023 auf der Autobahn, aber auch in den Tankstellen auf den anderen Straßen insgesamt 1.230 Kontrollen durchgeführt, wobei in 325 Fällen Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden.

Die Beanstandungen und festgestellten Verstöße betrafen unter anderem fehlende Preisauszeichnungen, Abweichungen zwischen den berechneten und den angegebenen Preisen und nicht ergangene Meldungen beim „Osservaprezzi carburanti“ – bei der ministeriellen Preisbeobachtungsstelle für Tankstoffpreise. Sinn und Zweck der Kontrollaktion der Finanzwache waren, ob alle gesetzlichen Regelungen, die nicht nur die Auszeichnung der Preise, sondern auch die entsprechenden Meldungen beim Industrieministerium betreffen, von den Tankstellenbetreibern eingehalten werden.

Die von der Finanzpolizei durchgeführten Kontrollen ermöglichten es auch, die ordnungsgemäße Erfüllung der steuerlichen Pflichten, das ordnungsgemäße Funktionieren der Zapfanlagen und die Qualität des verkauften Treibstoffs zu überprüfen. Zudem wurde kontrolliert, ob nicht Anhaltspunkte für ein dem freien Wettbewerb abträgliches Verhalten vorhanden ist.