Tausende Flüge wegen Wintersturms in den USA gestrichen

Von: APA/Reuters

Wegen eines herannahenden Wintersturms sind in den USA am Samstag fast 4.000 Flüge gestrichen worden. Für Sonntag wurden nach Angaben des Flugverfolgungsdienstes FlightAware mehr als 8.800 weitere Flüge annulliert. US-Präsident Donald Trump, der den Sturm als “historisch” bezeichnete, genehmigte für zwölf US-Staaten den Katastrophenfall, darunter South Carolina, Virginia und Tennessee. “Passen Sie auf sich auf und halten Sie sich warm”, schrieb Trump auf Truth Social.

Mehrere Staaten und die Hauptstadt Washington haben ebenfalls den Wetter-Notstand ausgerufen. Der Nationale Wetterdienst der USA warnte vor einem ungewöhnlich ausgedehnten und langanhaltenden Wintersturm, der “lähmende bis lokal katastrophale Auswirkungen” haben werde. Meteorologen sagten für Montag Rekordkälte für die Great-Plains-Region voraus. Bereits in Texas fiel bei Tausenden von Haushalten der Strom aus.

Die Fluggesellschaft Delta teilte mit, sie verlege Experten aus ihren nördlichen Drehkreuzen, um die Enteisungs- und Gepäckteams an mehreren südlichen Flughäfen zu unterstützen. Der Energieversorger Dominion Energy warnte, sollte sich die Eis-Vorhersage bewahrheiten, könnte dies eines der schwersten Wetterereignisse sein, das den Betrieb des Unternehmens je beeinträchtigt habe.