Tausende Haushalte in Südtirol ohne Strom

#EINSATZINFO: 06.12.20 – Auf zahlreichen Straßen kommt es zu Baumstürzen, Rutschungen oder Steinschlägen und deshalb zu Straßensperren. 👉 Die Bevölkerung ist aufgerufen, aufmerksam zu sein und nicht unbedingt notwendige Fahrten mit dem Auto zu vermeiden. Verkehrsinfos: https://verkehr.provinz.bz.it/ #Infointervento: 06.12.20 – Su numerose strade ci sono frane e smottamenti, cadute di alberi e quindi diversi blocchi stradali 👉 La popolazione è chiamata a prestare attenzione ed ad evitare spostamenti in auto non necessari. Bollettino del traffico https://traffico.provincia.bz.it – Video: St. Martin in Thurn

Posted by Landesfeuerwehrverband Südtirol on Sunday, December 6, 2020