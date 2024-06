Techno-Festival in Altrei: Carabinieri fassen Dealer und beschlagnahmen Drogen

Von: luk

Altrei – Die Carabinieri im Südtiroler Unterland waren am vergangenen Wochenende stark gefordert, da in Altrei ein Techno-Festival veranstaltet wurde. Hunderte Jugendliche aus dem In- und Ausland nahmen an dem mehrtägigen Event teil.

Die Kontrollen der Ordnungshüter am Festgelände sowie im gesamten Unterland dauerten von Freitag bis Sonntag an – nicht ohne Erfolg: Bereits am Freitagnachmittag zogen die Fahnder an der Autobahnausfahrt Neumarkt ein verdächtiges Fahrzeug aus dem Verkehr. Darin waren zwei junge Männer aus Österreich und Meran. Sie wurden mit zwei Joints, 23 Gramm Marihuana sowie sechs Gramm halluzinogenen Pilzen angetroffen.

Auch in Zivilkleidung absolvierten die Carabinieri Kontrollen: Auf dem Festgelände konnten sie so einen jungen Mann (19) aus Klausen aufgreifen, der offenbar als Dealer unterwegs war. Er verkaufte an mehrere Personen MDMA und hatte außerdem Ecstasy und Ketamin sowie 450 Euro in bar bei sich. Er wurde in flagranti verhaftet.

Bei einer Hausdurchsuchung stellten die Drogenfahnder weitere 22 Gramm MDMA, elf Gramm halluzinogene Pilze, 34 Ecstasy-Tabletten, fünf Gramm Ketamin und 29 Gramm Haschisch sicher. Der 19-Jährige wurde in den Hausarrest überstellt.

Auf freiem Fuß angezeigt wurde hingegen ein Deutscher (21), der mit sieben Gramm Haschisch, sechs Pillen des synthetischen Opioids Tilidin, zwei Gramm halluzinogenen Pilzen, drei Dosen LSD sowie 260 Euro in bar angetroffen wurde.

Mehrere Personen wurden von den Ordnungshütern als Drogenkonsumenten gemeldet.

Dass Drogenkonsum auch bedenkliche Folgen haben kann, musste am Samstagabend eine junge Frau aus Schlanders erfahren. Sie war ebenfalls auf dem Event in Altrei anwesend: Ihr wurde nach der Einnahmen von Drogen schlecht und musste mit dem Rettungsdienst ins Bozner Krankenhaus eingeliefert werden. Dort konnte ihr Zustand stabilisiert werden.