Teenager auf Schneeberg in den Tod gestürzt

Von: apa

Der 14-Jährige, der am Mittwochabend auf dem Schneeberg in den Tod gestürzt ist, war nach Polizeiangaben allein und in Freizeitkleidung unterwegs. Der tschechische Staatsbürger mit Wohnsitz in Wien hatte demnach auch kaum alpine Erfahrung. Er war als Mitarbeiter in einem Hotel in Puchberg (Bezirk Neunkirchen) beschäftigt.

Die Leiche des Teenagers wurde Donnerstagmittag entdeckt und mit einem Tau geborgen. Es gebe keine Anzeichen auf Fremdverschulden am Tod des Burschen, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Freitag. Die genaue Unfall- bzw. Absturzursache sei nicht geklärt.

Mitarbeiter des Hotels hatten am späten Mittwochnachmittag eine Wanderung zu einer Hütte unternommen. Der 14-Jährige habe wegen Müdigkeit nicht mitgewollt. Sein Fehlen wurde der Polizei zufolge erst am Donnerstag beim Frühstück bemerkt und eine Suche eingeleitet, an der Bergrettung, Alpinpolizei und auch ein Polizeihubschrauber beteiligt waren. Letztlich wurde der 14-Jährige mit tödlichen Verletzungen im steilen Gelände im Bereich des Kaisersteiges aufgefunden.