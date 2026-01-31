Aktuelle Seite: Home > Chronik > Teilverschütteter bei Lawinenabgang in Tirol
Die Lawinensituation in Tirol bleibt nach wie vor kritisch

Teilverschütteter bei Lawinenabgang in Tirol

Samstag, 31. Januar 2026 | 12:05 Uhr
Die Lawinensituation in Tirol bleibt nach wie vor kritisch
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
Schriftgröße

Von: apa

Ein Lawinenabgang mit vier beteiligten Skitourengehern im Sulztal, einem östlichen Seitental des Ötztals in den Stubaier Alpen im Gemeindegebiet von Längenfeld in Tirol, ist Samstagvormittag offenbar glimpflich geendet. Eine Person wurde nach bisherigen Informationen teilverschüttet, blieb aber unverletzt, hieß es von der Leitstelle Tirol zur APA. Die Alpinisten setzten zwar einen Notruf ab, ein Sucheinsatz sei jedoch nicht notwendig gewesen.

Im Bundesland herrschte am Samstag verbreitet Lawinenwarnstufe 3 auf der fünfteiligen Skala, also erhebliche Gefahr. Bei dieser Gefahrenstufe passieren erfahrungsgemäß die meisten Lawinenunfälle. Schneebretter könnten sehr leicht im schwachen Altschnee ausgelöst werden, hatte der Lawinenwarndienst am Freitag bekanntgegeben. Dies vor allem an West-, Nord- und Osthängen oberhalb der Waldgrenze, vereinzelt auch an Südhängen oberhalb von rund 2.200 Metern.

