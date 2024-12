Telefonseelsorge der Caritas auch an Feiertagen erreichbar

Von: mk

Bozen – Nicht immer ist Weihnachten mit Freude und Zuversicht verbunden. In dieser intensiven Zeit können Gefühle von Einsamkeit, Trauer oder Stress auftreten. Die Caritas Telefonseelsorge ist auch über die Weihnachtsfeiertage und am Jahresende rund um die Uhr erreichbar und bietet einfühlsame Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner für Menschen mit Beziehungsfragen, in Entscheidungssituationen, Konflikten, bei Ängsten oder Krisen.

„Weihnachten ist eine Zeit voller Gefühle und hoher Erwartungen. Viele Menschen fühlen sich gerade jetzt einsam, besonders an den Feiertagen. Ohne Familie, mit wenigen sozialen Kontakten oder im Streit mit Angehörigen, verstärken sich diese Gefühle oft“, weiß Brigitte Hofmann, die Leiterin der Caritas Telefonseelsorge. Schon so nimmt die Caritas Telefonseelsorge täglich rund 30 Anrufe entgegen und bietet Unterstützung für Menschen, die sich verlassen fühlen oder vor schwierigen Entscheidungen stehen.

„Sich jemandem anzuvertrauen kann helfen, die Mauer der Einsamkeit zu durchbrechen oder in Konfliktsituationen eine neue Perspektive zu gewinnen. Die Caritas ist auch in diesen Tagen für Sie da – zu jeder Tages- und Nachtzeit“, fordert Hofmann auf, dieses kostenlose Angebot zu nutzen.

Die Caritas Telefonseelsorge kann unter der Nummer 0471 052 052 kontaktiert werden. Alternativ stehen auch die E-Mail-Beratung und von Montag bis Donnerstag von 18.00 bis 21.00 Uhr ein Chat-Dienst auf https://telefonseelsorge.bz.it zur Verfügung.