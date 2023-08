Temperaturen bis zu 38 Grad: Hitzewelle rückt näher

Bozen – Auch heute überwiegt der Sonnenschein, doch das ist erst der Anfang: Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf Twitter (X) verkündetem, stehen wir vermutlich vor der letzten Hitzewelle in diesem Sommer. Erwartet werden Spitzentemperaturen bis zu 38 Grad.

Bereits in den vergangenen Tagen gab es zwischen durch Höchstwerte um die 35 Grad. Am heutigen Donnerstag nehmen im Tagesverlauf die Wolken zu.

Ein paar Wärmegewitter am Nachmittag bzw. Abend sind die Folge.

Mit überwiegend sonnigem Wetter geht es dann am Freitag weiter, die Gewitterneigung sinkt. Der Samstag bringt stabile Verhältnisse und einiges an Sonnenschein, zeitweise ziehen Schleierwolken durch.

Sonnig und heiß

Strahlend sonnig verläuft der Sonntag. Die Temperaturen steigen an und erreichen bis 38 Grad. Auch am Montag bleibt es sehr sonnig und heiß.

Der bislang heißeste Tag des Jahres war der 10. Juli, wo bei der Laimburg 36,5 Grad gemessen wurden. Die 37-Grad-Marke wurde am Dienstag schon in einigen anderen Regionen in Italien überschritten. Dort werden in den kommenden Tagen Temperaturen um die 40 Grad erwartet.