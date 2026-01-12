Temporäre Sperre der Bahnlinie im oberen Pustertal

Von: mk

Bruneck/Sillian – Die Bahnlinie, die von Bruneck über Innichen nach Sillian in Osttirol führt, ist am Sonntag, den 18. Jänner 2026 wegen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Es gibt Ersatzbusse.

Die Sperre tritt von 7.30 bis 13.30 Uhr im Abschnitt zwischen Bruneck und Innichen in Kraft. Von 9:00 bis 12.00 Uhr ist hingegen der Abschnitt zwischen Innichen und Sillian gesperrt.

Grund dafür sind planmäßige Instandhaltungsarbeiten an der Strecke, die im Zweimonatsrhythmus vom Schienennetzbetreiber RFI durchgeführt werden.

Schienen-Ersatzdienst mit Bussen

Die Ersatzbusse B500 fahren zwischen dem Bahnhof Bruneck (Bussteig C) und dem Bahnhof Innichen im Halbstundentakt.

Die Busse des Ersatzverkehrs SV223 fahren zwischen dem Bahnhof Innichen und dem Bahnhof Sillian im Stundentakt. Es ist keine Fahrradmitnahme möglich.

Die Fahrzeiten können entsprechend der Verkehrssituation variieren und sind länger.