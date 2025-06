Tenniswelt trauert um Tobias Tappeiner

Von: mk

Bozen/Eppan – Ein Horrorunfall auf der Brennerautobahn bei Bozen hat am Sonntag für traurige Schlagzeilen gesorgt. Ein mutmaßlicher Geisterfahrer, der auf der Südspur in Richtung Norden unterwegs war, prallte mit einem weiteren Pkw zusammen und kam ums Leben, während eine fünfköpfige Familie schwer verletzt wurde. Bei dem jungen Mann, der tödlich verunglückt ist, handelt es sich um den 25-jährigen Tennislehrer Tobias Tappeiner aus St. Pauls, der in der Umgebung sehr bekannt war. Die Trauer und die Bestürzung sind groß.

In einem emotionalen Beitrag verabschiedet sich die Südtiroler Plattform für Tennis Plopp auf Facebook. Wörtlich heißt es:

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Brennerautobahn zwischen Bozen Nord und Bozen Süd zu einem schweren Verkehrsunfall. Leider verstarb dabei der bekannte 25 Jahre junge Südtiroler Tennisspieler und Tennislehrer Tobias Tappeiner. Tobias spielte für den TC Bozen in der Serie B1 und unterrichtete in der Tennisschule TAP seines Vaters Martin. Wir sind zutiefst erschüttert und sprechen der Familie, Freunden und allen, die Tobias kannten, unser herzliches Beileid aus. Unsere Gedanken sind auch bei der Familie, die bei diesem tragischen Unfall schwer verletzt wurde. Wir wünschen allen Verletzten, insbesondere den betroffenen Kindern, schnelle und vollständige Genesung. Ruhe in Frieden, Tobias. Du bleibst uns als engagierter Sportler und herzlicher Mensch in Erinnerung.

Auch der TC Lengmoos hat sich auf Facebook geäußert und sein Mitgefühl ausgedrückt:

Heute fehlen uns die Worte. Mit großer Bestürzung haben wir vom tragischen Unfalltod eines geschätzten Spielers der Peter Sparer Open erfahren. Tobias „Tappo“ Tappeiner verstarb im Alter von nur 25 Jahren bei einem Verkehrsunfall. Er war nicht nur ein herausragender Tennisspieler in der Serie B1 beim TC Bozen, sondern auch ein engagierter Tennislehrer, der gemeinsam mit seinem Vater eine Tennisschule führte. Tobias war mit ganzem Herzen dem Sport verbunden – auf und neben dem Platz. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihn kannten und schätzten. Der verletzten Familie, die am Unfall beteiligt war, wünschen wir von Herzen eine rasche und vollständige Genesung. Ruhe in Frieden, Tappo.

Du wirst uns fehlen.

Wie berichtet, ist der 25-Jährige mit seinem Pkw bei der Mautstelle in Bozen Süd auf die Autobahn aufgefahren und in Richtung Modena abgebogen, fuhr dann aber in nördliche Richtung.

Bei Kilometer 80 kam es zu dem Frontalzusammenstoß mit dem zweiten Pkw. Der Unfall hat sich gegen 5.15 Uhr in der Früh ereignet.